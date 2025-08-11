متحف الإسكندرية القومي ينظم ورشة تصوير القطع الآثرية

ينظم متحف الإسكندرية القومي ، اليوم الأثنين ورشة فنية لتعليم تصوير القطع الأثرية وإكتشاف أسرارها ، تشمل قصص وحكايات الآثار بـ المتحف ، حيث تستهدف سن ٨-١٢سنة.

أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي ، أن هناك العديد من الفاعليات التى ينظمها المتحف في إطار دورة الهام لنشر الوعي والسياحي والآثري ،بين جموع المصريين والزوار.

يذكر أن متحف الاسكندرية القومي ، يحوي أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية معروضة تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث.

ويمتلك متحف الاسكندرية القومي ، مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.

يُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.



ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.

