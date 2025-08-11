10 توجيهات عاجلة من خالد عبدالغفار لـ قيادات الصحة.. وخدمات جديدة

تسعى وزارة الصحة والسكان لتقديم العديد من الخدمات الطبية والصحية للمواطنين في إطار خطط مدروسة ،لرفع كفاءة المستفشيات والوحدات الصحية .



وفى إطار ذلك عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، بحضور مديري المديريات الصحية بجميع المحافظات، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة خطة العمل المقبلة.



وينشر صدى البلد أبرز ما جاء في إجتماع الوزير من توجيهات عاجلة لـ قيادات الوزارة والخدمات الطبية الجديدة في السطور القادمة.



توجيهات وزير الصحة

-تسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى

-متابعة منظومة التقييم الدوري للعاملين من قبل مديري المديريات

-محاسبة المقصرين لضمان خدمات طبية عالية الجودة

-وضع نظام حوكمة لدخول وخروج المرضى من المنشآت الصحية

-حصول 65 منشأة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

-تفعيل “بطاقة الأداء المتوازن” في 252 منشأة لمتابعة الأداء

خدمات جديدة



-عيادات السمنة في 50 منشأة بـ7 محافظات

-خدمات صرف العلاج على نفقة الدولة في 20 منشأة بـ 4 محافظات

-خطة توسع في 35 منشأة إضافية عام 2025

-عيادات الدعم النفسي في 61 منشأة بـ10 محافظات كمرحلة أولى