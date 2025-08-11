البلشي: الاحتلال يستهدف ناقلي الحقيقة والإبادة مستمرة

أدان خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة صحفيين فلسطينيين أثناء تغطيتهم للأحداث الجارية في قطاع غزة.

وقال البلشي في منشور له عبر صحفته الشخصية على فيسبوك: "جريمة جديدة بحق الصحافة: استشهاد الزملاء أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، في استهداف صهيوني مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مجمع الشفاء الطبي."

وأكد نقيب الصحفيين أن هذه الجريمة تأتي في سياق ممنهج من استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة في قطاع غزة، ضمن سياسة واضحة لإسكات الأصوات الحرة ومنع نقل الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين.

وأضاف البلشي: "الإبادة مستمرة.. واستهداف ناقلي الحقيقة مستمر.. والعجز مستمر"، في إشارة إلى تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات جادة لحماية الصحفيين والمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة صحفيين، جراء قصف مباشر نفذته طائرات الاحتلال على خيمة الصحفيين المقامة أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارة أسفرت عن استشهاد كل من أنس الشريف، ومحمد قريقع مراسل قناة الجزيرة، والمصورَين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، إضافة إلى سائق الطاقم محمد نوفل. كما أصيب مراسل قناة الكوفية محمد صبح بجروح وُصفت بالمتوسطة.

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بتنفيذ عملية اغتيال استهدفت الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة، خلال تغطيته الإعلامية شمال مدينة غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان رسمي أن الشريف كان "ينشط بغطاء صحفي ضمن خلية تابعة لحركة حماس"، مدعيًا أنه "روج لخطط استهداف إسرائيل بالصواريخ وساهم في أنشطة معادية عبر الإعلام".

شارك الصحفي محمد قريقع قبل استشهاده بدقائق منشورا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد قريقع :" دخول بعض السلع لا يعني انتهاء المجاعة.. القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة يوميا حتى يتم كسر المجاعة.. والحرب لم تعد عسكرية فقط بل نفسية واقتصادية واجتماعية".