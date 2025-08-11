ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، باستشهاد 7 فلسطينيين، بينهم 5 صحفيين، جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في القطاع.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن استشهاد خمسة صحفيين، بينهم قريقع، جراء استهداف مباشر ومتعمد لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهم: الشهيد الصحفي أنس الشريف، الشهيد الصحفي محمد قريقع، الشهيد الصحفي إبراهيم ظاهر، الشهيد المصور مؤمن عليوة، الشهيد المساعد المصور محمد نوفل.

وأكد المكتب أن الجريمة تم تنفيذها مع سبق الإصرار والترصد، ما يشكل خرقا صارخا للقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع. كما أسفر القصف عن إصابة عدد من الصحفيين الآخرين بجراح متفاوتة.

تأتي هذه الجريمة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي لا يستثني مدنيين أو طواقم طبية أو إعلامية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,430 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، في ظل استمرار وجود ضحايا تحت الركام وفي المناطق التي يتعذر على طواقم الإسعاف الوصول إليها بفعل القصف المتواصل.