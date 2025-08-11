تعرف على مباريات اليوم الثاني بالبطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة

تستأنف اليوم الإثنين، مباريات الدور التمهيدي، بالبطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري، على صالة رقم 3 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم الثاني مواجهات حاسمة، حيث يلتقي منتخب الناشئين القطري نظيره الكويتي في الساعة 1 ظهرًا، على أن يقام لقاء البحرين والجزائر في الساعة الثالثة عصرًا، وفي منافسات الناشئات يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس في الساعة الخامسة، ثم يتواجه المنتخبان ولكن في منافسات الناشئين في الساعة السابعة مساءً.

ويشارك في البطولة رقم 22 للناشئين 6 دول، وهم البحرين وقطر وتونس والكويت والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

فيما يشارك في البطولة رقم 2 للناشئات كل من الجزائر وتونس بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

يدير البطولة الكابتن محمد إيهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، والذي أكد على أن الاتحاد المصري برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي يسعى دائمًا إلى الظهور بشكل مشرف خلال تنظيم البطولات الخارجية على أرض مصر وهو ما يعكس قدرة مصر التنظيمية على الخروج بكل الأحداث الرياضية بنجاح مشرف.