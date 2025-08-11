قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
تعرف على مباريات اليوم الثاني بالبطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة

تستأنف اليوم الإثنين، مباريات الدور التمهيدي، بالبطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري، على صالة رقم 3 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم الثاني مواجهات حاسمة، حيث يلتقي منتخب الناشئين القطري نظيره الكويتي في الساعة 1 ظهرًا، على أن يقام لقاء البحرين والجزائر في الساعة الثالثة عصرًا، وفي منافسات الناشئات يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس في الساعة الخامسة، ثم يتواجه المنتخبان ولكن في منافسات الناشئين في الساعة السابعة مساءً.

ويشارك في البطولة رقم 22 للناشئين 6 دول، وهم البحرين وقطر وتونس والكويت والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

فيما يشارك في البطولة رقم 2 للناشئات كل من الجزائر وتونس بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

يدير البطولة الكابتن محمد إيهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، والذي أكد على أن الاتحاد المصري برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي يسعى دائمًا إلى الظهور بشكل مشرف خلال تنظيم البطولات الخارجية على أرض مصر وهو ما يعكس قدرة مصر التنظيمية على الخروج بكل الأحداث الرياضية بنجاح مشرف.

منتخب مصر لكرة السلة منتخب السلة منتخب مصر للسلة البطولة العربية للسلة البطولة العربية

