فيريرا يرفض المجازفة بـ أحمد ربيع أمام المقاولون العرب

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، المجازفة بالدفع بأحمد ربيع لاعب وسط الفريق في مواجهة المقاولون العرب المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز، وذلك في ظل استمرار تعافيه من إصابة في العضلة الضامة.

ويخوض اللاعب حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد أن غاب عن مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين، عقب حصول الفريق على راحة من التدريبات الجماعية أمس، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.