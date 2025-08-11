المركز القومي للسينما ينظم احتفالية النيل بالمكتبة العامة في بنها

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 احتفالية خاصة بعنوان "احتفالية النيل" وذلك بنادي سينما المكتبة العامة ببنها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وذلك تحت شعار "النيل.. عنده كتير"، وفي إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية لتعزيز الهوية الوطنية، وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

ويعرض فيلم "النيل أرزاق" وهو فيلم تسجيلي من إخراج المخرج الكبير هاشم النحاس وفيلم "موعد حياة" من إخراج عمرو البهيدي، وتشهد الفعالية حضورًا لافتًا من جمهور المدينة ومحبي السينما وسط أجواء تفاعلية تهدف إلى تسليط الضوء على قيمة النيل في وجدان المصريين ودوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وتقام بعد العروض ندوة مفتوحة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى مع الحضور لمناقشة الأفلام المعروضة وأبعادها الفنية والرسائل التي تحملها، حيث يشارك الحاضرون بآرائهم وانطباعاتهم حول الأعمال، بما يسهم في تعزيز الحوار الثقافي بين الجمهور وصناع السينما.

ويذكر أن نادي سينما المكتبة العامة ببنها يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا تحت إدارة الناقد السينمائي أحمد النبوي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.