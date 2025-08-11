قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون التعليمي مع الخارج ودعم الطلاب المصريين المغتربين
الخارجية: نعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
أخبار البلد

في واقعة "هي تكية؟!".. نقابة المعلمين تشيد بمحافظ المنيا وتهاجم وسائل الإعلام

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

قالت النقابة العامة للمعلمين، إنها تابعت ما تم تداوله بشأن واقعة مدير مدرسة أشروبة الثانوية بمحافظة المنيا، انطلاقا من دورها في الحفاظ على مكانة المعلم بما يسهم فى استقرار العملية التعليمية، وتغليب روح التعاون، للصالح العام وتنشأة الأجيال بطريقة سليمة تدعم قيم الاحترام والوطنية.

وكان محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، لاحظ خلال جولته في مدرسة أشروبة الثانوية، التابعة لمركز بني مزار شمالي محافظة المنيا، تحويل أحد الفصول إلى مكتب كبير لمدير المدرسة، فوجه حديثه إلى مدير الإدارة التعليمية في بني مزار ومدير المدرسة قائلا: "هي تكية؟!".

وأكدت النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن المعلم هو ركيزة العملية التعليمية، واحترامه وتقدير جهوده واجب وطني ومجتمعي، فهو من يغرس القيم ويبني العقول، ويؤدي رسالته في ظروف قد تكون صعبة أحيانًا، لكن بروح من التضحية والإخلاص.

ودعت النقابة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تأويل المواقف بما يثير الفتنة أو يسيء لصورة المعلم أو المؤسسات التعليمية.

وشددت النقابة على أهمية التعاون البنّاء بين جميع مؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.

وتواصلت النقابة العامة للمعلمين، مع محمود زكي مدير مدرسة أشروبة الثانوية بالمنيا، لتأكيد تقدير النقابة لدوره التربوي، الذى شهد له كل من يعمل في الحقل التربوي بمحافظة المنيا، وأن المدرسة تحت إدارته، تمثل بيتًا للتعليم والمعرفة، ومكانًا يحتضن أبناءنا الطلاب في مناخ يسوده الانضباط والتقدير المتبادل.

وأوضح محمود زكي مدير مدرسة أشروبة الثانوية، أن المجتمع المحلي يشهد لإدارة مدرسة أشروبة بالتفاني فى خدمة العملية التعليمية، وأنه جرى تكريمه أكثر من مرة من النقابة ومديرية التربية والتعليم والمحافظة، لجهوده فى تعليم وتنشأة الطلاب بطريقة سليمة، مؤكدا أن الواقعة الأخيرة قد أُسيء فهمها في بعض الجوانب، وأن المدرسة وإدارتها يكنّون كل الاحترام لقيادات المحافظة في خدمة العملية التعليمية وتطوير المدارس.

وشدد على أن جميع العاملين بالمدرسة ملتزمون بالقيم الأخلاقية والمهنية، مع إعلاء قيم الحوار البنّاء والاحترام المشترك لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب ومجتمعنا المحلي.

وقال مدير مدرسة أشروبة، إننا نؤمن أن الحوار الهادئ وروح التعاون هما السبيل الأمثل لتطوير العملية التعليمية، ونشدد على التزامنا الكامل بالقيم التربوية والإنسانية التي تحفظ كرامة الجميع وتضع مصلحة الطلاب في المقدمة.

من جانبها نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا تصريحات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أكد خلالها تقديره واعتزازه البالغ بمعلمي المحافظة، للدور المحوري الذي يقومون به في إعداد وتربية النشء، وصناعة أجيال جديدة قادرة على بناء المستقبل، مؤكّدًا أن المعلم سيظل دائمًا رمزًا للعطاء، وصاحب رسالة نبيلة، وصانعًا للأجيال.

في سياق متصل، نفى المحافظ ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات من تفسيرات تهدف لافتعال أزمة مع أسرة التعليم بالمنيا، مؤكدًا أن ذلك لم ولن يحدث فى ضوء تقديره لما تقدمه أسرة التعليم من جهود وعطاء متواصل عبر الأجيال.

وشدد المحافظ على أن ما تم خلال الزيارة الأخيرة من توجيهات كان في الأساس للصالح العام، وبما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة، تحقيقًا لمصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وكان المحافظ خلال جولته بمدرسة أشروبة الثانوية فوجئ بتحويل أحد الفصول إلى مكتب كبير لمدير المدرسة، موجها حديثه إلى مدير الإدارة التعليمية في بني مزار ومدير المدرسة قائلا: "هي تكية؟!".

النقابة العامة للمعلمين مدير مدرسة أشروبة الثانوية بمحافظة المنيا مدرسة أشروبة الثانوية بمحافظة المنيا محافظة المنيا مدرسة أشروبة الثانوية نقابة المعلمين نقيب المعلمين خلف الزناتي اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

