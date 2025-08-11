محافظ الوادى الجديد: ارتفاع المساحة المنزرعة إلى 780 ألف فدان

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر الزراعي "تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء للكشف ومكافحة الآفات الزراعية"، والذي استضافته محافظة البحيرة بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ولفيف من المحافظين، ونخبة من الخبراء والباحثين، ووفود عربية من كبار المستثمرين في القطاع الزراعي.

و شهد استعراض أحدث التقنيات البحثية والتطبيقية في مواجهة الآفات، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الأمن الغذائي، ودعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال كلمته، أكد الزملوط أن المحافظة حققت خطوات متقدمة في مجال الاستصلاح الزراعي، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة إلى ٧٨٠ ألف فدان خلال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن وصول أعداد أشجار النخيل إلى ٤.٨ مليون نخلة، مشيرا إلى نجاح المبادرة التي أطلقتها المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتي أسهمت في الحد من انتشار الإصابة وخفض معدلاتها على مستوى المراكز.

وقد اختتمت الفعاليات بإبراز أهمية توسيع تطبيق التكنولوجيا الخضراء في الزراعة، ودعم الأبحاث التطبيقية المرتبطة بها، وتعزيز الشراكات بين المحافظات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، مع وضع رؤية مستقبلية تستهدف تعميم الحلول المبتكرة لمكافحة الآفات على نطاق أوسع، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.