رياضة

مواعيد مباريات منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

القسم الرياضي

يستعد منتخب مصر لكرة السلة للرجال للمشاركة في بطولة الأفروباسكت، التي ستقام في أنجولا، خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة، التي ضمت منتخبات كوت ديفوار، ومدغشقر، وأفريقيا الوسطى.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من مالي، والسنغال، وأوغندا.

مواعيد مباريات منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

مصر × مالي 
الثلاثاء 12 أغسطس

مصر × السنغال 
الخميس 14 أغسطس

مع × أوغندا 
السبت 16 أغسطس

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، بينما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16 أو التصفيات المؤهلة لدور الثمانية.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كل من، عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الأستاذ طارق السعيد، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم  مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

