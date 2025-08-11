الخارجية الأردنية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة لإنهاء الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الأردنية" أن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدان الأردن رسميًا خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الرامية إلى ترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، واعتبرها خطوة تصعيدية تُقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

الملك عبد الله الثاني: قرار الاحتلال يقوّض حل الدولتين

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رفضه القاطع لأي قرار يتعلق باحتلال غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، وتقويضًا واضحًا للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.