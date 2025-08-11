قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا
تعاون مرتقب بين مصر وكوت ديفوار فى قطاع الزراعة والبنية التحتية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره بكوت ديفوار
رغم إصابته بشلل رباعي..رقم قياسي جديد منتظر لولاء حافظ في الغطس
قوات الجيش السوداني تصد هجمات لمدفعية ميليشا الدعم السريع في الفاشر
كشف مبكر عن تعاطى المخدرات للجان الأولمبية ومراكز الشباب
رئيس فيتنام يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات ..ويهدي النجوك لو الرمز الثقافي الأهم
في واقعة "هي تكية؟!".. نقابة المعلمين تشيد بمحافظ المنيا وتهاجم وسائل الإعلام
نائب رئيس دولة فلسطين: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة جريمة حرب
موظفة تتهم عامل نظافة بالتحرش بها في أسانسير مول بالشيخ زايد
الأعلى للآباء والمعلمين: إلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة يغلق أبواب التحايل
الأمم المتحدة: على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين بمن فيهم الصحفيون
توك شو

الخارجية الأردنية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة لإنهاء الاحتلال

هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الأردنية" أن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدان الأردن رسميًا خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الرامية إلى ترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، واعتبرها خطوة تصعيدية تُقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

الملك عبد الله الثاني: قرار الاحتلال يقوّض حل الدولتين

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رفضه القاطع لأي قرار يتعلق باحتلال غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، وتقويضًا واضحًا للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

الخارجية الأردنية دولة فلسطينية الاحتلال الشعب الفلسطيني غزة

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

سعادتك تبدأ من معدتك.. أطعمة تجلب الفرح

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

