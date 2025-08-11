تطور جديد في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. ماذا سيحدث؟

لا تزال أزمة اللاعب أحمد فتوح نجم فريق الزمالك، مستمرة، حيث تدخل نجمي الفريق عبدالله السعيد وعمر جابر لحل الأزمة.. فماذا حدث؟

جدير بالذكر أن أحمد فتوح، يخوض حاليا، تدريبات منفردة في الزمالك، بعد أزمته بخروجه من معسكر الفريق لحضور حفل الفنان راغب علامة، في الساحل الشمالي.

أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

تعود أزمة أحمد فتوح إلى الشهر الماضي عندما خرج من معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية بداعي مرض عمه، قبل أن يظهر لاحقًا فى إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، ما أثار غضب فيريرا ودفعه لاستبعاده من حساباته.

وتعرض فتوح لغرامة قدرها مبلغ مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويله للتحقيق، وإيقافه لأجل غير مسمي، قبل أن يعود اللاعب ويخوض تدريبات تأهيلية بعد قرار فيريرا.

هل تنتهي أزمة فتوح؟

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تدخل عبدالله السعيد وعمر جابر، لدى إدارة الكرة بنادي الزمالك، للعفو عن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق.

وقال محمد فاروق، خلال برنامج «البريمو»، الذي يُقدمه عبر «يوتيوب»: «عبدالله السعيد وعمر جابر، تحدثوا مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي من أجل العفو عن أحمد فتوح».

وأضاف: «كباتن نادي الزمالك، يحاولون لم شمل الفريق خلال الفترة المقبلة بإعادة أحمد فتوح، للمشاركة في التدريبات الجماعية تمهيدًا لمشاركته في المباريات».

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق اتفق مع جون إدوارد، المدير الرياضي بالنادي، على رفع الإيقاف عن اللاعب، ومشاركته بشكل طبيعي في التدريبات، تمهيدًا لعودته لقائمة الفريق.

ومن المقرر أن يظهر فتوح في مران الزمالك، استعدادًا لخوض مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، طبقًا للرؤية الفنية للمدير الفني البلجيكي، وحالة اللاعب البدنية والفنية قبل المباراة.

مباراة الزمالك المقبلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك، فوزا مهما على سيراميكا بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضية، باستاد هيئة قناة السويس، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، وسجل هدفى الزمالك ناصر ماهر ومحمد شحاتة.