محافظ الجيزة يستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي الجديد لبحث خطط العمل والرؤى المستقبلية

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم رأفت عبد الرحمن السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك عقب تكليفه رسميًا بتولي مهام إدارة المديرية لبحث خطط وملفات العمل والرؤى المستقبلية بما يخدم المواطنين.

وخلال اللقاء رحب المحافظ برأفت السمان متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه ومؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به مديرية التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد النجار أن اللقاء يأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن تعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

وفي السياق ذاته أثنى محافظ الجيزة على الجهود المخلصة التي بذلها السيد إمام فوزي مدير المديرية السابق خلال فترة توليه المنصب مشيدًا بما قدمه من عطاء والتزام في خدمة أبناء المحافظة ومتمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة بمحافظة جنوب سيناء بعد تكليفه من قِبل وزيرة التضامن الاجتماعي بتولي إدارة مديرية التضامن الاجتماعي هناك.