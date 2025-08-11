عضو الهيئة العليا بالوفد يكشف تفاصيل تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنّ الحزب يستعد مبكرًا وبصورة منظمة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال مبادرة "انتخب الوفد"، التي تهدف إلى تقديم مرشحين يمثلون الحزب في مختلف دوائر الجمهورية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ القرار التنظيمي الصادر بشأن تخصيص 3 مرشحين على الأقل لكل محافظة، يأتي في إطار السعي لتحقيق توزيع متوازن للترشيحات، وتعزيز التمثيل الوفدي في الشارع السياسي المصري.

وتابع، أنّ الحزب يستهدف تقديم 150 مرشحًا كحد أدنى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن كل دائرة انتخابية سيكون فيها مرشح واحد فقط عن حزب الوفد، لتوحيد الصفوف وتعزيز الحضور السياسي للحزب في الشارع المصري.

ولفت إلى أن هذه الخطوة التنظيمية تعكس حرص الحزب على تحقيق زخم انتخابي يليق بعراقة وتاريخ حزب الوفد.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار المرشحين، شدد محسب على أن الحزب يعتمد على عدة معايير أساسية أبرزها السمعة الطيبة، والتشبع بأفكار الحزب ومبادئه الأساسية كالوحدة الوطنية والحرية الاقتصادية، فضلًا عن قبول المرشح داخل دائرته الانتخابية.

وأشار إلى أن الحزب قد شكل غرفة عمليات مركزية لرصد الأوضاع في المحافظات، ويتأهب لإصدار قرار بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ المبادرة، استعدادًا لخوض معركة النواب بكل قوة.