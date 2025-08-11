أستاذ قانون دستوري: قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى، أن قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض إلا أننى من وجهة نظرى أؤيد هذا التشريع.

وقال طارق خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن قانون الإيجار القديم غاية فى الأهمية، مؤكدا أن كل القوانين التى كانت تنظم إيجار الأماكن سواء سكنى أو غير سكنى تعد قوانين استثنائية.

وتابع أستاذ القانون الدستورى، أن قانون الإيجار القديم يعطى الحق كاملا للمالك كما يعطى الحق للمستأجر لأنه لن يتم طرده، والدولة ستعطى له سكن بديل إذا لم يكن هناك تراضى مع المالك.