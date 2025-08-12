خالد غطاس: المجتمع بحاجة ماسة لإعادة إحياء القيم الإنسانية وفهم أعمق للعلاقات

أكد الدكتور خالد غطاس، المحاضر والكاتب وخبير السلوك البشري، أن المجتمع بحاجة ماسة لإعادة إحياء القيم الإنسانية وفهم أعمق للعلاقات، ليس فقط للحفاظ على الروابط الأسرية، بل لضمان تماسك البنية الاجتماعية ككل.

وقال خالد غطاس، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن العالم يشهد تغيرات مقلقة في مسار العلاقات الإنسانية والقيم المجتمعية، مشيراً إلى أن معدلات الطلاق والاضطرابات النفسية والإدمان على التكنولوجيا تعكس ذلك.

وتابع لمحاضر والكاتب وخبير السلوك البشري، إنه "رغم التقدم العلمي، إلا أن المجتمعات تعاني من فقدان البوصلة، وتدهور منظومة القيم،