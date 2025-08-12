أمير هشام يكشف عن تعديلات مرتقبة على تشكيل الأهلي أمام فاركو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجهاز الفني لفريق الأهلي سوف يقوم بإجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأساسي أمام فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: بالتأكيد، ديانج سيكون المرشح الأبرز للمشاركة بشكل أساسي، في ظل إصابة أحمد رضا بشد في السمانة، وسيخضع لفحص طبي لمعرفة موقفه من المباراة.

وأضاف: ريبيرو سوف يعقد محاضرات فنية للاعبين من أجل تصحيح الأخطاء وشرح أبرز النقاط الفنية استعدادا لمواجهة فاركو.

وأتم: هناك عناصر أخرى مرشحة للعب أساسيًا في المباراة، سوف يتم الكشف عنها قبل المباراة.