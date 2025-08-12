تحول لكتلة لهب.. حريق هائل يلتهم مصنع أحذية في المرج

نشب منذ قليل حريق هائل في مصنع أحذية بمنطقة مؤسسة الزكاة على الطريق الدائري بالمرج .

والتهمت النيران المصنع فيما تحاول سيارات الإطفاء السيطرة علي النيران. ولا توجد خسائر بشرية أو إصابات حتى الآن .

تفاصيل الحادث

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغاً عن اندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتبين نشوب حريق في مصنع أحذية، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، وتعمل قوات الحماية المدنية على تكثيف جهودها للسيطرة على الحريق.