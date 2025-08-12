منتخب 20 سنة يتدرب بالمغرب.. والشربيني يشيد بإمكانات اللاعبين

أدى المنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة تدريبا قويا بملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا استعدادا للقاء نظيره المغرب الأربعاء المقبل وديا ضمن تجهيزات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التى تنطلق فى تشيلي يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويلتقي المنتخبان فى مباراة ثانية يوم الجمعة فى ختام معسكره.

ووصلت بعثة منتخب الشباب إلى مدينة الرباط عصرا وحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل التوجه إلى التدريبات.



وقبل انطلاق التدريبات حرص حمادة الشربيني رئيس البعثة خلال حديثه مع اللاعبين على تحفيزهم مؤكدا أنه يعرف جيدا إمكانات وقدرات هذا الجيل ولديه قناعات كبيرة بأنهم سيقدمون بطولة تليق بمصر فى مونديال تشيلي.