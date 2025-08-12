قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي

كتب محمد عبدالله :

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من الفنان حسين الجسمي ضد صاحب إحدى شركات الصوتيات لاتهامه بالسب والقذف والتشهير والتزوير والابتزاز. 

نص البلاغ 

تقدم الفنان حسين الجسمي من خلال محاميه المستشار محمد عثمان ببلاغ يتهم فيه صاحب احدى شركات الصوتيات مقيم بدائرة قسم العجوزة بالقذف والتشهير وتزوير أوراق رسمية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد ابتزازه والتحصل على مبالغ مالية بدون وجه حق وقيد البلاغ برقم5927 عرائض المكتب الفنى وأحيل البلاغ لنيابات شمال الجيزة للتحقيق.

وقال الجسمى فى بلاغه إنه فوجئ فى غضون شهر مايو الماضى بمنشورات على فيسبوك من خلال صفحه مسماه (bahaa hosny) حملت عبارات مسيئة وادعاء صاحبها بسرقة لحن مملوك له ونشر شهاده منسوبه لجمعيه المؤلفين والملحنين تؤكد ذلك، وبمراجعة الجهة مصدره تلك الشهادة.

كما تقدم وكيل حسين الجسمى بتاريخ 2025/6/52 ببلاغ لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية يتضرر فيه من الصفحة المملوكة للمشكو في حقه وتم استدعاؤه ومناظره هاتفه المحمول وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية.

وأرفق دفاع حسين ببلاغه بيان جمعية المؤلفين والملحنين ألذى يؤكد تزوير شهاده تشابه اللحنين كما تم إرفاق شهاده صادره عن لجنه من أساتذة الموسيقى تفيد عدم وجود اى أوجه للشبه بين لحن أغنيه (أحبك) المذاعة فى 2018 بصوت الجسمى واللحن المزعوم اقتباسه والمذاع فى 1992.

وطلب الجسمى فى ختام بلاغه معاقبة المتهم بالمواد 171-188-206مكرر-212-215-302-305-306 من قانون العقوبات والمادتين 70-76فقرة 2 من القانون 10لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون 175 لسنه 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

