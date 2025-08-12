كانوا رايحين الشغل.. إصابة 17 ومصرع شخص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

أصيب 17 شخص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان ، ولقي شخص أخر مصرعه أثناء ذهابهم للعمل.

وتبين أن جمع المصابين عمال بنظام اليومية وأثناء توجههم للعمل وقع حادث انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها .

وتضمنت أسماء المصابىن كل من على .ر 13 سنة، وعبد الرحمن .ع 15 سنة، ومحسن .ع 13 سنة، وممدوح .ح 14 سنة، وجاد .ق 18 سنة، ومصطفى .أ 35 سنة، وعبد الحميد .م 30 سنة، ومحمود . ى 35 سنة، وعبده . س 21 سنة

وسيد .أ 19 سنة، وعبد الله . ط 13 سنة، ومصطفى . ج 14 سنة، وأحمد . س 20 سنة، ويوسف . ص 14 سنة، ومحمد . أ 14 سنة، وعبدالرحمن . ن 15 سنة، وأحمد .أ 15 سنة ، وتنوعت إصابتهم بين الكدمات والسحاجات المتفرقة بالجسم، وبعضها كسور في بعض المناطق، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، فيما لقى عبد الرحمن . م 18 سنة مصرعه ، وتم العثور عليه بمكان الحادث جثة هامدة ونقله إلى مشرحة كوم أمبو العمومية.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة.