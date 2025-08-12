قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 227 شهيدًا
البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره
تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
هالاند ومرموش يتصدران قائمة أعلى المهاجمين أجرًا فى الدوري الإنجليزي

مرموش وهالاند
مرموش وهالاند
إسلام مقلد

كشفت شبكة "Givemesport" البريطانية عن قائمة أعلى المهاجمين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، في ظل استمرار أندية البريميرليج في دفع رواتب فلكية لاستقطاب أفضل الهدافين في العالم، إدراكًا منها أن تسجيل الأهداف يظل المهارة الأصعب والأغلى في كرة القدم الحديثة. 

القائمة حملت مفاجآت كبرى، أبرزها تواجد النجم المصري عمر مرموش في المركز الثاني خلف النرويجي إيرلينج هالاند.

هالاند يحافظ على الصدارة برقم قياسي

تربع إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على قمة القائمة براتب أسبوعي ضخم يبلغ 525 ألف جنيه إسترليني، ليواصل هيمنته على المشهد التهديفي والمالي منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند في صيف 2022.

المهاجم النرويجي واصل تحطيم الأرقام القياسية في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، ما جعله أحد أبرز الأسماء في تاريخ النادي السماوي.

عمر مرموش وصيفًا براتب تاريخي للاعب مصري

المفاجأة الكبرى تمثلت في احتلال عمر مرموش، المنتقل حديثًا من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي، المركز الثاني براتب أسبوعي قدره 295 ألف جنيه إسترليني. 

الصفقة، التي بلغت قيمتها 59 مليون جنيه إسترليني، جاءت بعد موسم استثنائي قدمه مرموش في الدوري الألماني، أحرز خلاله 20 هدفًا في 26 مباراة، ليصبح أحد أكثر اللاعبين العرب قيمةً وتأثيرًا في القارة الأوروبية.

أرسنال يهيمن على المراكز التالية

حل الألماني كاي هافرتز، مهاجم أرسنال، في المركز الثالث براتب 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، متقدمًا على زميله البرازيلي جابرييل جيسوس الذي جاء رابعًا براتب 265 ألفًا.

واستمر الحضور القوي للمدفعجية في القائمة بضم السويدي فيكتور جيوكيريس، صفقة أرسنال الجديدة، الذي تقاسم المركز الخامس مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، براتب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لكل منهما.

حضور قوي لتشيلسي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا

في المركز السابع جاء الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم تشيلسي، براتب 195 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما احتل السلوفيني بنيامين سيسكو، القادم إلى مانشستر يونايتد، المركز الثامن براتب 160 ألفًا. 

أما أستون فيلا، فكان ممثلًا بلاعبين في القائمة، حيث جاء الهولندي دونييل مالين في المركز التاسع براتب 140 ألفًا، يليه زميله أولي واتكينز في المركز العاشر براتب 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

القائمة وأبعادها

تعكس القائمة حجم المنافسة المالية بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يُعد الوجهة الأكثر جذبًا للمهاجمين العالميين بفضل العوائد الضخمة من حقوق البث والرعاية.

كما أن تواجد عمر مرموش في مركز متقدم يؤكد التطور اللافت للاعبين العرب في السنوات الأخيرة، ونجاحهم في حجز أماكن بين كبار نجوم اللعبة على الساحة العالمية.

