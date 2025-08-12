قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جلسة تشاورية بأسوان لعرض مشروع القطار الكهربائي السريع "أكتوبر – أبو سمبل"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد بالمشاركة فى الجلسة التشاورية لوصف المشروع ، وتوضيح مساره والمحطات المتنوعة بنطاق زهرة الجنوب ، فضلاً عن التعريف بأهدافه وعوائدة الإيجابية للمواطنين وللحركة السياحية الوافدة للمحافظة لتضاف لسلسلة الإنجازات فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى ذلك فى ظل جهود عظيمة ومكثفة يتم تنفيذها على قدم وساق بمشروع القطار الكهربائى السريع " أكتوبر / أبو سمبل " .

وأثناء فعاليات الجلسة التى حضرها الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، ومسئولى الجهات المختصة ، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى، تم التأكيد على التنسيق بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت تحقيق التكاتف والتكامل بين الجميع ، والعمل كفريق واحد لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل أى عقبات لإستكمال تنفيذ هذه المشروعات القومية الهامة والحيوية لما تمثله من أهمية كبرى ، وإضافة هامة لقطاع الطرق والنقل .

الجلسة التشاورية

وخاصة أنه سيساهم فى تخفيض وإختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتعزيز السياحة والبنية التحتية وربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، فضلاً عن تقليل إنبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء ، وبالتالى التخفيف من آثار تغير المناخ ، والمساهمة فى رؤية مصر للتحول إلى النقل الأخضر المستدام ، علاوة على أهمية المشروع فى تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية فى المناطق الواقعة على مسار الخط ، ورفع مستوى السلامة مما سيجذب المزيد من الركاب لإستخدام القطار فائق  السرعة لأنه يحتوى على أحدث أنواع التكنولوجيا التى توفر وسيلة مواصلات آمنة .

كما شهدت الجلسة إستعراض الموقف التنفيذى لمشروع القطار الكهربائى السريع " أكتوبر / أبو سمبل " الخط الثانى " الأزرق " لمسافة 1100 كم ، ويشمل 36 محطة ، وكذا عرض موقف المسار والمحطات فى نطاق الحدود الإدارية لمحافظة أسوان بطول 390 كم ، والذى يضم 9 محطات ( السباعية / إدفو / كلابشة / دراو / أسوان الجديدة / مطار أسوان / ميدكوم " مصنع الأسمنت " / توشكى / أبو سمبل ) .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

