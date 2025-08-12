قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء ، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في ربوع المحافظة.

ويهتم المواطنون بمحافظة الوادي الجديد بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الوادي الجديد

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين  12 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 13 و15 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 15 إلى 20 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة اليوم، سجل البرتقال البلدي من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 35 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 30، 35 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا.

وسجل كيلو الفراولة سعرًا بين 30، 40 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الاصناف في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية الصيفية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات المصرية التي شهدت تحولًا تنمويًا ملحوظًا في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز المشروعات الإنتاجية ودعم المزارعين.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات اسعار

