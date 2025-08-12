قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استقرار أسعار الدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من المواطنين، خاصة مع استمرار إجازة نهاية العام واستمرار رحلات التنزه ورحلات السفاري.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 67 و72 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 118 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا، والحمراء 140 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 163 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من المحافظات الريفية ذات الطابع الزراعي المتنامي، وقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني فيها، لما له من أثر مباشر في تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على المحافظات الأخرى.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات مزارع الدواجن، التي أصبحت أحد الأعمدة الأساسية في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض.

وتوفر البيئة الجغرافية والمناخية في الوادي الجديد ظروفًا مواتية لتربية الدواجن في بيئة صحية خالية من مسببات التلوث، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج وسلامته الصحية.

 كما ساهم دعم الدولة لمشروعات الثروة الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتقديم الأعلاف والخدمات البيطرية، في زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع المحلية الموجودة في ربوع المحافظة.

ويعتمد السوق المحلي بشكل كبير على إنتاج هذه المزارع، بالإضافة إلى الكميات الواردة من المحافظات المجاورة لسد الفجوات الموسمية، خاصة في أوقات الذروة مثل الأعياد والإجازات الرسمية.

وتحرص الجهات التنفيذية بالمحافظة على تنسيق الجهود مع التجار والموردين لضبط أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن اسعار

