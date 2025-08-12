قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير: صناعة النسيج المصرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
ولاء عبد الكريم

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة ميدانية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها للمناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين واختتم جولته بزيارة مصنع شركة للنسيج حيث اطلع على خطوط الإنتاج وإمكانيات المصنع.

أكد الوزير خلال الزيارة أن ما شاهده داخل المصنع يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميا ودوليا مشيدا بالاعتماد الكامل على المكون المحلي بنسبة مائة في المائة وبجودة المنتج النهائي وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأوضح أن دعم الدولة للمصانع الوطنية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة معدلات الصادرات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.

من جانبه أعرب فوزي السلاموني رئيس مجلس إدارة شركة النسيج عن تقديره لزيارة وزير الصناعة لمصنع الشركة والتي تمثل دعما كبيرا لقطاع النسيج الوطني، مشيرا إلى أن المصنع يعد من أكبر الكيانات الصناعية في مجال الأقمشة في مصر والشرق الأوسط ويعتمد على أحدث تكنولوجيا الإنتاج ومعايير الجودة العالمية كما يبلغ حجم استثماراته أكثر من ثلاثة ملايين دولار ويصدر عشرة في المائة من إنتاجه للخارج بنسبة مكون محلي مائة في المائة.

وأضاف المهندس أحمد الجزله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن زيارة الوزير تمثل حافزا قويا لجميع العاملين بالمصنع لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات مؤكدا أن الاهتمام الحكومي بالصناعة الوطنية يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية.

وزير الصناعه الصناعه المناطق الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

فرصة حياة للأطفال المصابين بالأمراض النادرة

اللواء نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري الأسبق

وفاة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق وتشيع جنارته من مسقط رأسه بالفيوم

الدورات التدريبية بمركز سقارة

استمرار الدورات التدريبية بمركز سقارة لـ 150 متدربا من المحافظات على أحدث البرامج

بالصور

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد