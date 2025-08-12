كامل الوزير: صناعة النسيج المصرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة ميدانية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها للمناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين واختتم جولته بزيارة مصنع شركة للنسيج حيث اطلع على خطوط الإنتاج وإمكانيات المصنع.

أكد الوزير خلال الزيارة أن ما شاهده داخل المصنع يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميا ودوليا مشيدا بالاعتماد الكامل على المكون المحلي بنسبة مائة في المائة وبجودة المنتج النهائي وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأوضح أن دعم الدولة للمصانع الوطنية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة معدلات الصادرات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.

من جانبه أعرب فوزي السلاموني رئيس مجلس إدارة شركة النسيج عن تقديره لزيارة وزير الصناعة لمصنع الشركة والتي تمثل دعما كبيرا لقطاع النسيج الوطني، مشيرا إلى أن المصنع يعد من أكبر الكيانات الصناعية في مجال الأقمشة في مصر والشرق الأوسط ويعتمد على أحدث تكنولوجيا الإنتاج ومعايير الجودة العالمية كما يبلغ حجم استثماراته أكثر من ثلاثة ملايين دولار ويصدر عشرة في المائة من إنتاجه للخارج بنسبة مكون محلي مائة في المائة.

وأضاف المهندس أحمد الجزله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن زيارة الوزير تمثل حافزا قويا لجميع العاملين بالمصنع لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات مؤكدا أن الاهتمام الحكومي بالصناعة الوطنية يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية.