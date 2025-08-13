قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي
رجل أعمال فلسطيني يكشف كواليس ترشيحه لإدارة قطاع غزة
لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل
«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات
منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس
حبس 5 متهمين لاقتحامهم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء
فرصة عمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان
حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه
وزير الخارجية الأمريكي: لا سلام في غزة ما دامت حماس موجودة
شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 : إطلاق مشاريع جديدة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
 

احرص على سلامة حياتك العاطفية اليوم. حلّ مشاكلك المهنية بذكاء. قد تواجه اليوم مشاكل مالية بسيطة. لن تُسبب لك أي مشكلة صحية كبيرة أي مشاكل اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

لا تيأس، بل اعتبره تحديًا. على رجال الأعمال توخي الحذر الشديد، خاصةً عند توقيع صفقات جديدة أو إطلاق مشاريع جديدة.

برج الميزان اليوم عاطفياً

تجنب المحادثات غير المريحة، وخطط لعشاء رومانسي. عرّف حبيبك على عائلتك، قد تحمل المتزوجات اليوم. تجنب تدخل طرف ثالث في العلاقة، فهذا أكثر أهمية في الحياة الزوجية...

برج الميزان اليوم صحيا

فكّر في المشي لمسافات قصيرة أو ممارسة تمارين تمدد بسيطة لتعزيز طاقتك وتخفيف التوتر، حافظ على رطوبة جسمك بشرب الماء بانتظام طوال اليوم، إذا تزايد التوتر، مارس التنفس العميق أو جلسات تأمل قصيرة للتهدئة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

كما يُنصح بتجنب الاستثمار في سوق الأسهم، قد تواجه اليوم أيضًا حالة طبية طارئة، وعليك التأكد من وجود ما يكفي من المال في خزائنك. ستساعد الأموال الإضافية رجال الأعمال والتجار على توسيع أعمالهم.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

رابط دفع والاستعلام عن مخالفات المرور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

يشكل البلاستيك خطرا كبيرا على زيادة معدلات الوفيات

دراسة: 13% من وفيات القلب ناجمة عن مركبات بلاستيكية

بالصور

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

زيت السيارة
زيت السيارة
زيت السيارة

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

العنب الاحمر
العنب الاحمر
العنب الاحمر

عشبة خارقة تمنع أمراض القلب والهضم والمخ.. اكتشفها

القلب
القلب
القلب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد