تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام

جدد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الثقة في المهندس محمد عامر، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة عام.

وهنأ مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تجديد الثقة.

وكان وزير النقل أصدر قراراً بتكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز عامر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة في عام 2022، ثم جدد مدة إدارته للهيئة في عام 2023 لمدة عام إضافي، قبل أن يتم تجديد الثقة في توليه المنصب لمدة عام إضافي كامل في 2024 الماضي، وأخيرا خلال العام الحالي.