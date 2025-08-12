حسني عبد ربه: جيت من السفر مخصوص علشان أدعم قرارات الجمعية العمومية بسحب الثقة

توافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية في نادي الاسماعيلي ، اليوم الثلاثاء، إلى مقر النادي من أجل المشاركة في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، والتي دعا لها مجلس الإدارة للنظر في طرح أو تجديد الثقة في المجلس المنتخب للدورة 2023-2027.

وحرص الكابتن حسني عبد ربه، نجم نادي الإسماعيلي السابق، على المشاركة في الجمعية العمومية غير العادية في مقر الدراويش؛ وذلك من أجل سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي.

وقال حسني عبد ربه: أنا جيت النهاردة من السفر مخصوص عشان إحنا جمعية عمومية وأنا راجل ليا صوت، وعشان الأمانة لازم أنزل وأدي صوتي طول ما أنا شايف إن فيه غلط في نادي الإسماعيلي.

ودعا حسني عبد ربه جميع أعضاء الجمعية العمومية من أجل المشاركة اليوم والإدلاء بأصواتهم فيما يتعلق بشأن النظر في طرح أو تجديد الثقة في المجلس المنتخب للدورة 2023-2027.

وواصل: لازم كل أعضاء الجمعية العمومية ينزلوا ويشاركوا، ودي آخر فرصة لينا إننا نقول رأينا ونقول إن المجلس ده للأسف مش قد الأمانة، وبعد كده محدش هيلوم غير نفسه لو حصل أي حاجة.

وأضاف: أنا مش ضد حد شخصيًا ولكن ضد الأسباب اللي وصلت النادي الإسماعيلي للظروف دي، وبشكر الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة وحاليًا دورنا إحنا لازم يبان، وطول عمرنا هنفضل ورا كيان الدراويش والإسماعيلي ملك جماهيره ويستحق أكتر من كده.