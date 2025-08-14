درجة الحرارة اليوم .. الفاصل المداري يغير طقس جنوب مصر

يشهد أقصى جنوب مصر تقدم الفاصل المداري داخل الحدود المصرية، ما يجلب معه خصائص الطقس المداري، والمتمثلة في رياح جنوبية حارة ورطبة محملة بكميات من الأتربة نتيجة نشاط الرياح المصاحب لوجود السحب الرعدية، وذلك وفق منشور للهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

أهم معلومات عن الفاصل المداري

هو الفاصل الذي يفصل بين الكلتة الشمالية الجافة والكتلة الجنوبية الرطبة حيث يمثل حزام من الضغط المنخفض يدور حول الأرض بشكل عام بالقرب من خط الاستواء وتتجمع الرياح التجارية لنصفي الكرة الأرضى الشمالي والجنوبي.



ويتميز بنشاط الحمل الحراري الذي يولد في كثير من الأحيان العواصف الرعدية القوية على مناطق واسعة.

وهي أكثر نشاطًا فوق الكتل الأرضية يومًا بعد يوم وأقل نشاطًا نسبيًا فوق المحيطات، يختلف موضع ITCZ ​​باختلاف الفصول.

فى فصل الصيف يتحرك الفاصل المداري (ITCZ) نحو الشمال في نصف الكرة الشمالي، وهو ما يؤثر على بعض المناطق الجنوبية للوطن العربي مثل السودان واليمن وأجزاء من السعودية.

حالة الطقس الآن على مناطق جنوب الصعيد

تتكاثر السحب الركامية الآن على مناطق من جنوب الصعيد وشمال محافظة قنا، وقد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

وتشهد البلاد موجة حارة شديدة، أثرت على مختلف المحافظات ودفعت المواطنين لاتخاذ إجراءات وقائية للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد.

وتستمر الموجة الحارة في ذروتها حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ في التراجع والاعتدال تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتستمر هذة الأجواء شديدة الحرارة حتى غدا الجمعة، واعتبارا من السبت انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، أما ليلا يكون طقس حار رطب على أغلب الأنحاء.

درجات الحراة اليوم