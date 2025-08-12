حرائق واسعة تشتعل في غابات القدس المحتلة.. وإسرائيل تعلن حالة الطوارئ

تشهد مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة حرائق ضخمة، أبرزها اندلاع النيران في غابة إشتاول الواقعة في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت وسائل إعلام عبرية مقاطع مصورة لطائرات إطفاء تحاول السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة في المنطقة.

وفي ظل تصاعد حدة الحرائق، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حالة طوارئ شاملة، فيما تواصل فرق الإطفاء عملياتها في عدة مواقع، من بينها مناطق في شمال البلاد.

وكانت غابات دير حنا قد شهدت، يوم الجمعة الماضي، حرائق مماثلة، ما استدعى تدخل ست فرق إطفاء وأربع طائرات للحد من انتشار النيران.

وتأتي هذه الأحداث بعد حرائق اندلعت مطلع مايو الماضي على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب، والتي أجبرت سلطات الاحتلال حينها على إغلاق أحد الطرق السريعة وإخلاء بعض المناطق القريبة.