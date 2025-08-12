عبدالحفيظ: نظام الأهلي يشمل حماية لاعبيه من أي إساءة

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على الجدل المثار بشأن تصريحات والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأحمر، مؤكدًا أن أي أمر يخص اللاعب أثناء تواجده في صفوف الأهلي يعد شأنًا خاصًا بالنادي.



وكان والد زيزو قد أعلن، أمس الإثنين، عن تقدمه ببلاغات ضد نادي الزمالك وعدد من جماهيره، على خلفية ما وصفه بالإساءة التي تعرض لها نجله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عبر برنامج «اللعيب»: "تصريحات والد زيزو؟ علينا أن نضع أنفسنا مكانه قليلًا، فقد يكون الموقف جديدًا عليه من الناحية الأسرية، وبالتالي يمكن تفهم ردة فعله، لكن في النهاية هناك نظام (سيستيم) يحكم الأمور".

وأضاف: "طالما أن الحدث يتعلق بالنادي الأهلي، فالأمر محسوم، وأي موقف يخص اللاعب وهو بقميص الأهلي يعد أمرًا يخص النادي، وأي إساءة له هي إساءة للأهلي".