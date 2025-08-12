قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محلل سياسي: إسرائيل تمضي في مخطط التهجير والتدمير بدعم أمريكي
مفتي موسكو: دمج الذكاء الاصطناعي في الإفتاء ممكنٌ وضروري ولكن بحذر ومسئولية
"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات
وزراء خارجية 24 دولة أوروبية يطالبون بالسماح الفوري لدخول المساعدات إلى غزة
مصادر: وفد حماس في القاهرة لإعادة التنسيق وتهدئة التوتر مع مصر
منتدى الأعمال المصري الأوغندي.. الرئيس السيسي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين
مفتي تونس: مصر تقوم بدور كبير في القضية الفلسطينية وستبقى رايتها شامخة
بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاملين وسائق توك توك بالجيزة
مفتي الأردن: الذكاء الاصطناعي يجب تسخيره لخدمة قضايا الأمة الإسلامية
الرئيس السيسي: شباب مصر يمتلكون وعياً وطنياً وعزيمة قوية.. وهم حماة الوطن من المخاطر
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
رياضة

20% من قيمة الإعلانات.. تحرك مفاجئ من الزمالك ضد زيزو

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مستجدات أزمة نجم الاهلي  أحمد سيد زيزو مع الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :الزمالك أرسل لاتحاد الكرة مستندات بقيمة العقوبات الموقعة على زيزو والمطالبة بنسبة 20% من قيمة الإعلانات التي قام اللاعب بتصويرها

 



وتقدم أحمد مصطفى زيزو نجم النادي الأهلي بشكوى ضد مجلس إدارة نادي الزمالك للنائب العام على خلفية الهتافات المسيئة له أثناء مباراة الزمالك وسيراميكا بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وجاء نص الشكوى كالتالي

قام السادة موظفي نادي الزمالك بناء على توجيهات من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بنزع صورة اللاعب الشاكي من على جدران نادي الزمالك بملعب الناشئين وتمزيقها ودهسها والبصق عليها وتوجيه السباب إلى الشاكي مما أدى ذلك إلى تحريض الجماهير ودعوتهم لسب ولعن الشاكي والتهجم عليه في جميع وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن جاءت مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا أولى مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2029/2025 والتي أقيمت على إستاد هيئة قناة السويس يوم الجمعة الماضي الموافق 2025/8/8 بتحريض من مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية " المشكو في حقه أولاً " عن طريق المشكو في حقهم ثانياً وكان ذلك بطريق العلانية وعلى كافة القنوات الفضائية قاموا جميعاً بسب اللاعب وزوجته وهتك الأعراض بالسباب .

بقولهم " الجعان زيزو - هدى يا هدى بنحبك يا هدى " وهو اسم زوجة اللاعب الشاكي .

الدليل على ذلك ما جاء بالمواقع الإخبارية ومنها على سبيل المثال :

الزمالك يدعو الفنانة هدى الإتربي لحضور مباراة المقاولون العرب المقبلة بعد هتافات الجماهير لها لقاء سيراميكا كليوبترا " .

" مصدر من الزمالك كلفنا العلاقات العامة بإرسال الدعوة للفنانة تقديراً لحبها لنادي الزمالك " .

وقد قامت الفنانة هدى الإتربي بالرد على ذلك .

" لم تصلني دعوة من الزمالك لحضور مباريات الفريق ولا أعلم شيئاً عما ترد عن هتافات الجمهور باسمي " .

وكذلك

" لم تصلني دعوة من الزمالك لحضور مباريات الفريق ولا أعلم شيئاً عما تردد عن هتاف الجمهور باسمي بمباراته أمام سيراميكا كليوبترا ولكن اعتز بتشجيعي وكوني من جماهير الأبيض .

وهذا يدل على أن السباب كان موجه إلى زوجة اللاعب تحديداً ولكن محاولة للالتفاف عن الواقعة دعى مجلس الإدارة الفنانة هدى الإتربي وذلك للتشويش وإظهار أن الجمهور يدعو ويهتف باسم الفنانة .

وهو الأمر الذي يمثل الجرائم المعاقب عليها بالمواد 171 و 306 307 308 من قانون العقوبات والمواد 84 88 91 93 94 من قانون الرياضية رقم 71 لسنة 2017 .

زيزو احمد حسن ازمه زيزو الزمالك

