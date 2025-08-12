شارك الإعلامي مهيب عبد تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الرياضي بالنادي الأهلي السابق بشان أزمه اللاعب أحمد سيد زيزو.

وقال سيد عبد الحفيظ عن أزمة زيزو:" الحدث يخص لاعبا في الأهلي يبقي الرد يكون من النادي الأهلي".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن قيمة الغرامة الموقعة على جماهير نادي الزمالك لـ سب زيزو في مباراة سيراميكا كليوباترا بناء على تقرير المراقب.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "#معلوماتي 100 ألف جنيه غرامة على جماهير الزمالك لـ سب زيزو في مباراة سيراميكا بناء على تقرير المراقب، ومراقب مباراة الأهلي ومودرن لم يذكر أي تطاول من جماهير الأهلي ضد حسام حسن".

في سياق متصل كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن تفاصيل رد إدارة النادي على الشكوى التي تقدم بها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق، التي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد المصدر أن النادي أخطر لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بعدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة للاعب، موضحًا أن إدارة الزمالك طبقت بنود العقد المبرم بين الطرفين، والتي تضمنت توقيع غرامات مالية على اللاعب، بسبب انقطاعه عن التدريبات لمدة شهر دون إذن مسبق، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات إعلامية دون الحصول على موافقة إدارة الكرة والجهاز الفني، وهو ما يعد مخالفة للوائح الداخلية.