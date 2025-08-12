قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب
بوليتيكو: أزمة داخلية في الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
خلافات حادة داخل جيش الاحتلال .. صراع قوى بين وزير الحرب ورئيس أركانه ..ومظاهرات كبرى خلال الأيام المقبلة رفضا للتوسع في حرب غزة
رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال
جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة
القاهرة الإخبارية: وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور حول وقف إطلاق النار في غزة
رياضة

تفاصيل شكوى زيزو للنائب العام ضد مجلس إدارة الزمالك

القسم الرياضي

تقدم أحمد مصطفى زيزو نجم النادي الأهلي بشكوى ضد مجلس إدارة نادي الزمالك للنائب العام على خلفية الهتافات المسيئة له أثناء مباراة الزمالك وسيراميكا بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وجاء نص الشكوى كالتالي

قام السادة موظفي نادي الزمالك بناء على توجيهات من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بنزع صورة اللاعب الشاكي من على جدران نادي الزمالك بملعب الناشئين وتمزيقها ودهسها والبصق عليها وتوجيه السباب إلى الشاكي مما أدى ذلك إلى تحريض الجماهير ودعوتهم لسب ولعن الشاكي والتهجم عليه في جميع وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن جاءت مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الزمالك ونادي سيراميكا كليوباترا أولى مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2029/2025 والتي أقيمت على إستاد هيئة قناة السويس يوم الجمعة الماضي الموافق 2025/8/8 بتحريض من مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية " المشكو في حقه أولاً " عن طريق المشكو في حقهم ثانياً وكان ذلك بطريق العلانية وعلى كافة القنوات الفضائية قاموا جميعاً بسب اللاعب وزوجته وهتك الأعراض بالسباب .

بقولهم " الجعان زيزو - هدى يا هدى بنحبك يا هدى " وهو اسم زوجة اللاعب الشاكي .

الدليل على ذلك ما جاء بالمواقع الإخبارية ومنها على سبيل المثال :

الزمالك يدعو الفنانة هدى الإتربي لحضور مباراة المقاولون العرب المقبلة بعد هتافات الجماهير لها لقاء سيراميكا كليوبترا " .

" مصدر من الزمالك كلفنا العلاقات العامة بإرسال الدعوة للفنانة تقديراً لحبها لنادي الزمالك " .

وقد قامت الفنانة هدى الإتربي بالرد على ذلك .

" لم تصلني دعوة من الزمالك لحضور مباريات الفريق ولا أعلم شيئاً عما ترد عن هتافات الجمهور باسمي " .

وكذلك

" لم تصلني دعوة من الزمالك لحضور مباريات الفريق ولا أعلم شيئاً عما تردد عن هتاف الجمهور باسمي بمباراته أمام سيراميكا كليوبترا ولكن اعتز بتشجيعي وكوني من جماهير الأبيض .

وهذا يدل على أن السباب كان موجه إلى زوجة اللاعب تحديداً ولكن محاولة للالتفاف عن الواقعة دعى مجلس الإدارة الفنانة هدى الإتربي وذلك للتشويش وإظهار أن الجمهور يدعو ويهتف باسم الفنانة .

وهو الأمر الذي يمثل الجرائم المعاقب عليها بالمواد 171 و 306 307 308 من قانون العقوبات والمواد 84 88 91 93 94 من قانون الرياضية رقم 71 لسنة 2017 .

