قرارات جديدة فى الزمالك بخصوص الألعاب الأخرى

يواصل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب دعمه للألعاب المختلفة، حيث قام النادي بسداد جزء من مستحقات لاعبي كرة اليد الجدد، بالإضافة إلى إبرام صفقات جديدة في لعبتي كرة اليد والطائرة بقيمة تقارب 20 مليون جنيه.

و سدد النادي جزءًا من مستحقات اتحادي كرة اليد والطائرة، في إطار التزامه المالي تجاه الاتحادات الرياضية.

وشملت الخطة أيضًا تنفيذ أعمال صيانة وتطوير لملاعب السباحة والجمباز وملاعب الناشئين، بهدف رفع كفاءتها وتحسين بيئة التدريب.

وسدد الزمالك أيضاً قيمة عقدًا لتقديم خدمات التغطية والتأمينات ضد إصابات اللاعبين، بما يضمن توفير الحماية والدعم اللازم لهم طوال الموسم الرياضي.