وزير التنمية والتخطيط بأوغندا: حجم الصناعات ازداد مع مصر بقيمة 100 مليون دولار

أكد ماتيا كاسايجا، وزير التنمية والتخطيط بجمهورية أوغندا، أن منتدى الأعمال المصري الأوغندي يهدف لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر وأوغندا، إضاقة إلى الاستثمار والشركات البناءة للإقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدوليتن.

وقال ماتيا كاسايجا، خلال كلمته التي ألقاها، بمنتدى الأعمال المصري الأوغندي، أنه منذ 2018 قامت أوغندا بالتصدير بعض المنتجات إلى مصر بقيمة تقترب من 8 مليون دولار.

وتابع ماتيا كاسايجا، أن الصادرات المصررية ازدادات إلى أوغندا في عام 2024، وازدات حجم الصناعات بقيمة 100 مليون دولار، مؤكدا أن مصر وأوغندا لديهم نفس الشعف في النمو بالقطاعات المختلفة.