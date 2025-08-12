النائب إيهاب زكريا : فوزي بالشيوخ دليل على تطور الوعي المجتمعي

أعرب النائب المهندس إيهاب زكريا عطالله، الفائز بالمقعد الفردي لـ مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية، عن خالص شكره وتقديره لقيادات الحزب على ثقتهم في ترشيحه، ولأهالي الإسكندرية على دعمهم الكبير خلال العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل أمانة ومسؤولية سيعمل على الوفاء بها بكل جهد وإخلاص في المرحلة المقبلة.

وقال زكريا إن من أهم ما أبرزته المعركة الانتخابية أن أي محاولة لإقحام الصراع الانتخابي بصبغة طائفية و ما يليه من تفكك مجتمعي أصبح مرفوضا من المجتمع المصري، لافتًا إلى أن ذلك يدل علي تطور و وعي المجتمع المصري عقب ثورة 30 يونيو، خاصة في ظل وجود قيادة سياسية تعمل علي ارساء المساواة و قبول الآخر نحو تحقيق التنمية كهدف رئيسي.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه كان المرشح المسيحي الفردي الوحيد على مستوى الجمهورية تحت مظلة حزب الجبهة الوطنية، الذي أصر على تقديم نموذج يؤكد على مبادئ الجمهورية الجديدة، مشددًا أن فوزه اليوم تأكيد على تطور العقل الجمعي نحو قبول الآخر وإنهاء مراحل طويلة من التمييز والتفرقة.



وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مشروعه في العمل العام يقوم على نهج مغاير في خدمة المواطنين، أساسه الصدق والوضوح والإيمان العميق بما يقدمه، لافتًا إلى أن حزب الجبهة الوطنية يضم نخبة من الكوادر والقيادات ذات الرؤية المختلفة عن النماذج التقليدية، ويُعد مشروعًا وطنيًا خالصًا لصالح الوطن والمواطن وتبرهن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ على أنه أصبح لاعبًا مؤثرًا في المشهد السياسي والانتخابي رغم حداثة تأسيسه.

واختتم زكريا بتجديد فخره بانتمائه لحزب الجبهة الوطنية واعتزازه بتمثيل الإسكندرية تحت رايته، متعهدًا بالعمل بكل جد واجتهاد من أجل تحقيق طموحات أهالي المحافظة وتنفيذ ما يخدم مصالحهم، وفاءً للثقة التي منحوه إياها.