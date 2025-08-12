منتخب السلة يستهل مشواره في بطولة الأفروباسكت بالفوز على مالي

استهل منتخب مصر لكرة السلة مشواره في بطولة الأفروباسكت للرجال، المقامة في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري، بالفوز على مالي بنتيجة 74/59.

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

20/10

35/28

55/46

74/59

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الوطني أول نقطتين في البطولة، ليتساوى مع السنغال في صدارة المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني ثاني مبارياته في دور المجموعات أمام السنغال، في المواجهة المقرر لها بعد غد الخميس.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كل من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.