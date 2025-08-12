سما المصري: لو شايفين ربنا قدامنا عمرنا ما هنغلط

نشرت الفنانة سما المصري صورًا جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".



وأرفقت سما الصور بتعليق جاء فيه: "ربنا مفيش أحن منه، بس إحنا اللي دايمًا مش شايفينه قدامنا.. لو شايفين ربنا قدامنا على طول، عمرنا ما هنغلط ولا نزعله، عشان أحن منه مفيش… حقك عليا يا حبيبي سامحني".



وكانت أعلنت الفنانة سما المصري، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق كل حساباتها، وارتدائها الحجاب، وطالبت جمهورها بدعمها في تلك الخطوة.

سما المصري ترتدي الحجاب

وقالت سما المصري في بث مباشر عبر فيسبوك :"أنا قفلت الانستجرام وهقفل الفيس بعد الفيديو دا والتيك توك مسحت من عليه كل حاجه… أنا في صراع نفسي مش قادره أتحمله.. يارب توب عليا تعبت والله اقبلها مني ياارب توبة نصوحه لوجهك الكريم.. ومااقلعش الحجاب تاني يارب".