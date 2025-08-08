سما المصري تبتهل إلى الله ليلة الجمعة: اللهم ابعد عني شياطين الإنس

نشرت الفنانة سما المصري دعاءً مؤثرًا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، توجهت فيه إلى الله بطلب التوبة والرزق الحلال والصحة، داعية أن يصرف عنها "شياطين الإنس" ويثبتها على طريق الهداية.

وجاء في نص الدعاء الذي كتبته سما:"يا رب.. ببركة ليلة الجمعة، أحب الأيام إليك، تكرمني وترزقني حلال، وتبعد عني ولاد الحرام اللي هم شياطين في شكل بني آدمين، وتوقفلي ولاد الحلال، وتثبتني وتنور بصيرتي، وتجعل توبتي دي تكفير عن ذنوب عملتها، وتراضيني برضاك عني".

وأضافت: "وأنا رضيت باللي يرضيك، راضيني انت باللي يراضيني، واجبر بخاطري، وسمّعني اللي يرضيني.. مش طالبة غير رضاك ورزق حلال، وتديني الصحة لعبادتك، الصحة إني أصلي وأنا واقفة على رجليا، واشتغل شغل حلال وما أحتاجش لحد.. انت طلبت دعوتي، أنا دعيتك، فاستجب لي يا رب".