تعرف على مستجدات الموقع الإلكتروني وخطط التحول الرقمي بدمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع الدكتور ضياء الدين فاروق، مستشار المحافظ للتحول الرقمي، وياسر الرفاعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان، ومحمد شنشن، مدير وحدة التحكم في الشبكات والربط الإلكتروني، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالموقع الإلكتروني لمحافظة دمياط، والاطلاع على التطورات الجارية في مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية مواكبة أحدث التقنيات وتطوير المنظومة الرقمية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل برامج لتيسير عمل الإدارات ، مشيرة إلى أن خطة التحول الرقمي تأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو بناء نظام إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا ويعزز الشفافية والكفاءة.

كما أوضحت أن تطوير الموقع الإلكتروني سيسهم في توفير منصة متكاملة للمعلومات والخدمات، تتيح للمواطنين إمكانية إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا، وتقليل الحاجة للتعاملات الورقية، بما يوفر الوقت والجهد لعمل الموظفين ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.