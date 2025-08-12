الرئيس الأوغندي يشكر الرئيس السيسي لدعم بلاده بالأمصال ويؤكد عمق العلاقات التاريخية مع مصر

وجّه الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إمداد بلاده بالأمصال المصرية، وإعلانه عن نيته إنشاء مصنع لتصنيع هذه الأمصال في أوغندا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وروح التعاون بين البلدين.

رابط تاريخي قوي يتمثل في نهر النيل

وقال الرئيس الأوغندي، في منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، إن مصر وأوغندا ترتبطان برابط تاريخي قوي يتمثل في نهر النيل .. مشيرًا إلى أن هذا الرابط يتجاوز العلاقات السياسية ليشكل أساسًا لتعاون استراتيجي واقتصادي ممتد منذ أكثر من 60 عامًا.

وأكد أن العلاقات التجارية الحالية بين البلدين ما زالت أقل بكثير من الروابط التاريخية التي تجمعهما، داعيًا إلى العمل على تطوير التبادل في السلع والخدمات على حد سواء.

وأوضح أن من وجهة نظره، هناك اعتبارات استراتيجية تقوم على أربع ركائز رئيسية للإنتاج هي الأرض باعتبارها المصدر الطبيعي للثروة، والعمالة كعنصر بشري أساسي، ورأس المال، وأخيرًا ريادة الأعمال التي وصفها بـ"الأعين التي تلتقط الفرص وتنظر إلى آفاق بعيدة".

وأضاف موسيفيني أن بيئة الأعمال في مصر جيدة وتشكل فرصة للتعاون الكبير، داعيًا إلى استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في البلدين للاستثمار المشترك، والاستفادة من الأسواق المصرية الواعدة، معربًا عن أمله في بناء ما وصفه بـ"الولايات المتحدة الأفريقية" لتعزيز التكامل بين دول القارة.

كما تطرق إلى وجود بعض القضايا الاستراتيجية والهيكلية المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك، مشددًا على أن أوغندا تمتلك مواد استراتيجية مهمة يجب استغلالها، وأن التعاون مع مصر يمكن أن يسهم في تعظيم الاستفادة منها.