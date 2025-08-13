ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

الملح المكوّن من الصوديوم و الكلوريد ، يمكن أن يرفع ضغط الدم من خلال تأثيره على حجم الدم والأوعية الدموية والكلى، صحيح أن الجسم يحتاج إلى الصوديوم ليعمل بشكل صحيح، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

يؤثر الملح على الضغط بهذه الطرق:

1- زيادة حجم الدم:

أحد أهم أسباب تأثير الصوديوم على ضغط الدم هو أنه يزيد من حجم الدم، فعندما ترتفع مستويات الصوديوم في الدم، يقوم بسحب الماء من الأنسجة المحيطة، مما يزيد كمية السوائل في الأوعية الدموية ويرفع الضغط.

عادةً، تساعد الكلى على تصحيح ذلك من خلال التخلص من الصوديوم الزائد وإعادة توازن السوائل.

2- التأثير على الأوعية الدموية:

الإفراط في تناول الملح قد يضر بالأوعية الدموية التي تنقل الدم في جميع أنحاء الجسم، ففي الوضع الطبيعي، تتمدد الشرايين وتنقبض للتحكم في ضغط الدم وتوصيل الأكسجين والعناصر الغذائية.

لكن مع الوقت، يمكن لتناول الكثير من الملح بانتظام أن يسبب ضيق وتصلب في الشرايين، مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم.

3- إجهاد الكلى أو إتلافها:

تلعب الكلى دورًا مهمًا في موازنة السوائل والأملاح والتخلص من الفضلات (البول)، لكن تناول كميات كبيرة من الملح قد يجعلها تحتفظ بالمزيد من السوائل، مما يرفع ضغط الدم، خاصةً لدى مرضى الكلى.