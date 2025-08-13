قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الفريق
لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر
حكم صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق .. لجنة الفتوى توضح
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
في اتصال هاتفي.. ماذا قال بوتين لزعيم كوريا الشمالية بشأن قمة ألاسكا مع ترامب؟
ريبيرو غاضب .. تغييرات مرتقبة في تشكيلة الأهلي أمام فاركو
الكشف عن مكان قمة ألاسكا بين بوتين وترامب
تنسيق الجامعات|«تكنولوجيا السيارات الهجين» بجامعة حلوان.. تأهيل تقني لرواد النقل الذكي والمستدام
دعاء يمحو ذنوبك كلها بعد أذان الفجر وقبل الإقامة | لا تفوته
تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حكم صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق .. لجنة الفتوى توضح

صلاة العشاء
صلاة العشاء
عبد الرحمن محمد

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردًا على سؤال حول شخص غلبه النوم قبل أداء صلاة العشاء ولم يستيقظ إلا قبيل الفجر، فقام بالصلاة حينها: النصوص الشرعية حددت بداية ونهاية أوقات الصلوات الخمس، مع التأكيد على أن الأفضل أداؤها في أول وقتها، لقوله ﷺ: "أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها". ويبدأ وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر بإجماع العلماء، بينما يختلف الفقهاء في تحديد نهايته.

الراجح عند جمهور العلماء أن آخر وقت صلاة العشاء يمتد حتى طلوع الفجر الصادق، وبالتالي إذا صُلِّيت قبل دخول الفجر فهي أداء، وإن كان الأفضل تعجيلها ما لم يوجد عذر. واستدل الجمهور بحديث: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى"، وهو ما يدل على أن وقت الصلاة يمتد حتى دخول وقت التي تليها.

وذكر ابن قدامة في المغني أن الأولى عدم تأخيرها عن ثلث الليل، ويجوز أداؤها حتى نصف الليل، وما بعده يُعد وقت ضرورة، لكنه يمتد حتى طلوع الفجر الثاني.

أفضل وقت لـ صلاة العشاء

وأكدت دار الإفتاء أن تعجيل صلاة العشاء يكون واجبًا على من يخشى من التأخير أن ينام أو يتكاسل عنها، أما من يستطيع أداءها متأخرًا بلا مشقة، فالتأخير في حقه أفضل.

وبيّنت الإفتاء أن حساب الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولتحديد نصف الليل يتم حساب المدة بينهما وقسمتها على اثنين وإضافتها إلى وقت المغرب، أما لتحديد ثلث الليل فيُقسم الزمن بين المغرب والفجر إلى ثلاثة أجزاء، ويضاف الثلث الأول إلى وقت المغرب لمعرفة بدايته.


 

