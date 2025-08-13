وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة خضوع جميع الرياضيين لكشف المُنشطات

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة خضوع جميع الرياضيين لكشف المُنشطات.

وقال “الشاذلي”، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: لا يوجد قرار رسمي بخضوع جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين بالهيئات والاتحادات الرياضية لكشف المخدرات والمنشطات، ولكن هناك خطة يتم وضعها حاليًا لتنفيذ هذا الأمر.

وأضاف: الكشف لن يشمل اللاعبين فقط، بل أيضًا المسؤولين والموظفين، وهدفنا القضاء على هذه الظاهرة، وسوف نبدأ من الأقسام الأخرى لحين الوصول إلى دوري المحترفين.

وتابع “الشاذلي”: هناك ضوابط أيضًا على سلوك الجماهير ورقابة من وزارة الشباب والرياضة، وسوف يتم وضع خطة لتوعيتهم.

وواصل: لابد من الإشادة وتحية رابطة الأندية على القرارات القوية التي تم اتخاذها للتصدي للخروج عن النص.

واختتم «الشاذلي» تصريحاته قائلًا: البعض يرى أن العقوبات على جماهير الزمالك ضعيفة، ولكن هذا الأمر غير صحيح، لأن هناك لائحة يتم تطبيقها على الجميع.