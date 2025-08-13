تفاصيل حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية 45 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام) وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس - فرد خرطوش– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" )، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.