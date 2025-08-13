150 قطعة.. حبس صاحب ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة

قررت نيابة جنوب الجيزة حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بمدينة الحوامدية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وحرزت النيابة المضبوطات وطلبت تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها دون ترخيص، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع وترويج الأسلحة غير المرخصة.

وكانت التحريات قد أكدت قيام المتهم، وهو عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية، بإدارة ورشة داخل مسكنه لتصنيع الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على 150 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع. وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.