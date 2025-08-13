قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

التحريات تكشف سبب اندلاع حريق بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام| القصة الكاملة

محاولات اخماد حريق المستشفى
محاولات اخماد حريق المستشفى
أحمد مهدي

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات اندلاع حريق محدود داخل وحدة الرعاية المركزة في مستشفى حلوان العام.

حيث أشارت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية في القاهرة، إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق وجرى نقل 16 حالة مرضية من المستشفى للمستشفيات الأخرى بدون إصابات أو خسائر بشرية.

حيث أشارت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة الي نشوب حريق في أحد الطوابق قرب الرعاية المركزة داخل مبنى مستشفى حلوان والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده لباقي الغرف.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن فرق الإسعاف قامت بتحويل ٣ أشخاص للمستشفيات الأخرى تجنبا لتأثرهم بالأدخنة المتصاعدة، فيما لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات.

فيما نجحت سيارات الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على الحريق واخماده فور اندلاعه قبل امتداده في مبنى مستشفى حلوان العام وجرى نقل ٣ من مرضى العناية المركزة للمستشفيات الأخرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في أحد غرف مستشفى حلوان العام وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة ب ٤ سيارات إطفاء لموقع الحريق وجرى السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، عن نجاح الأطقم الإسعافية لهيئة الإسعاف المصرية في تنفيذ عملية إخلاء طبي لـ 16 حالة مرضية من مستشفى حلوان العام، وذلك عقب تلقي بلاغ باندلاع حريق محدود في أحد طوابق المستشفى.

وفور تلقي الاستغاثة، دفعت الهيئة بـ 12 مركبة إسعافية، شملت 3 سيارات إسعاف مجهزة، و4 سيارات إسعاف مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و5 سيارات حضّانة مخصصة لنقل الأطفال المبتسرين، حيث تم نقل الحالات من أقسام الرعاية المركزة والحضانات إلى مستشفيات حميات حلوان، والنصر، والتبين.

كما جرى رفع درجة التأهب بأفرع الهيئة في إقليم القاهرة الكبرى لتأمين الإسناد والدعم عند الحاجة، مع متابعة لحظية من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لجهود الإخلاء، التي تمت بتنسيق كامل بين قطاعات وزارة الصحة والسكان، وبمشاركة فعّالة من الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى حلوان العام.

مستشفى حلوان العام حريق حريق بوحدة الرعاية المركزة

