أوهمها أنه صاحب شركة.. بلوجر يهدد فتاة ويبتزها بصور وفيديوهات خاصة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإبتزاز وتهديد إحدى السيدات بنشر صور وفيديوهات خاصة بها تحصل عليها منها بالجيزة.

تبلغ للأجهزة الأمنية من (إحدى السيدات - مقيمة بسوهاج) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإبتزازها وتهديدها بنشر صور وفيديوهات خاصة بها تحصل عليها منها فى إطار سعيها للعمل بإحدى الشركات المملوكة له.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور عاطل "صانع محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة .

وضبط حوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للواقعة) .. وبمواجهته أقر بتعرفه على المبلغة منذ فترة وقيامه بإيهامها بكونه مالك شركة دعاية وإعلان وتحصله منها على الصور والفيديوهات الخاصة بها بقصد تعيينها بالشركة وتهديدها وإبتزازها عقب ذلك .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.